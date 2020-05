Rapująca Rodowicz. Artystka przyjęła wyzwanie prezydenta Dudy

Akcja #Hot16Challenge2 bije rekordy popularności. Dołączyły do niej największe gwiazdy rodzimego rapu m.in. Taco Hemingway, Sokół, Paluch, Pezet, Quebo, Tymek.Smolasty, Fisz, Szpaku, Żabson oraz MATA, artyści niezwiązani z rapem m.in. Dawid Podsiadło, Margaret, Krzysztof Zalewski, Rafał Brzozowski, Natalia Szroeder, Brodka i Norbi, a także działacze i politycy m.in. Janusz Korwin-Mikke, prof. Marcin Matczak oraz RPO Adam Bodnar. "Musimy uratować świat" – napisał Solar twórca zbiórki na siepomaga.pl. Zbiórka na ten cel przekroczyła 1 mln zł. Raper Zeus nominował do udziału w wyzwaniu prezydenta. Jak się okazuje, Andrzej Duda je przyjął, a nagrany przez głowę państwa rap wywołał falę komentarzy wśród internautów oraz gwiazd. „Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły” – to najczęściej powtarzane zdanie podczas wykonania Dudy.

Prezydent nominował do udziału w wyzwaniu premiera Mateusza Morawieckiego, Marylę Rodowicz oraz zespoły Pectus i Golec uOrkiestra. Jako pierwsza Andrzejowi Dudzie odpowiedziała Maryla Rodowicz. Artystka nawiązała do swojego odmrażania na coroczną zabawę sylwestrową z TVP, a także nawiązała do rozwiązań tarczy antykryzysowej. To miłe, że głowa państwa wyprowadziła mnie z tej chłodni, gdzie siedzę z resztą artystów od ponad 10 tygodni (...) Propsy za challenge, ziomale, wreszcie trochę powietrza złapię, bo premier chciał nas albo wcale, albo odmrozić na setnym etapie – rapuje wokalista. W utworze Rodowicz pojawiła się także słynna fraza o „ostrym cieniu mgły”.

– Nie tylko grania, nie tylko koni, ale i wiosny cholernie żal, ale jak to się wszystko skończy, zakrzyknę pierwsza: niech żyje bal – rapuje na końcu piosenkarka nawiązując do swoich największych hitów. Maryla Rodowicz nominowała Roberta Lewandowskiego, Magdę Gessler oraz Viki Gabor i trenera Gabrysia.

