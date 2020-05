Krzysztof Krawczyk wziął udział w  #hot16challenge2. „Bardzo was kocham”

„Kwalifikuję się do stopnia wysokiego zagrożenia w obecnej walce z koronawirusem. Odizolowaliśmy się od świata zgodnie z zaleceniem lekarza” – pisał Krzysztof Krawczyk w połowie maja. „Dlatego nie miejcie do mnie żalu, że nie wziąłem udziału w akcji 16 wersetów, bo nie mam w domu warunków, a studio w którym tylko nagrywam mieści się w Poznaniu czyli 280 km od mego domu. Nie złamię rygorów jakie narzucił mi lekarz” – dodawał. Piosenkarz już jednak wówczas zadeklarował, że jeżeli pojawi się taka techniczna możliwość, to nagra utwór w ramach #hot16challenge2. We wtorek okazało się, że słowa dotrzymał.

O czym „rapuje” Krzysztof Krawczyk?