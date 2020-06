Utwór „Nie z tej ziemi” to plagiat? „Roxie Węgiel nie jest autorką piosenki”

Piosenka „Nie z tej ziemi” zapowiada polski serial animowany o tym samym tytule, za który odpowiada Paweł Pewny, producent serialu dla dorosłych „Włatcy Móch", właściciel Orange Studio Animacji – podaje Onet. „Piosenka »Nie z tej ziemi« wpada w ucho, oj tak. Szkoda, że dlatego, że to ucho słyszało już wcześniej tę melodię. Melodię niemal identyczną, bo piosenka jest łudząco podobna do utworu »Physical«, singla z płyty »Future Nostalgia« pani Dua” – komentuje Patryk Chilewicz z Vogule Poland.

Jak komentuje sprawę otoczenie piosenkarki?

Dziennikarze Onetu zwrócili się z prośbą o komentarz do osoby odpowiedzialnej za promocję Roksany Węgiel. „Roxie Węgiel nie chce komentować sytuacji, ponieważ nie jest autorką piosenki. Za słowa i muzykę utworu odpowiada Piotr Nazaruk" – poinformowano. – Bardzo chcieliśmy zaśpiewać kiedyś z Roksaną Węgiel, co udało się dzięki tej produkcji. Misją serialu „Nie z tej ziemi" jest przekazanie dzieciom wartości, które pozwolą im zmierzyć się z problemami dzisiejszego świata, a to bardzo pokrywa się z misją zespołu Małe TGD – powiedzieli członkowie składu Małego TGD, którzy również zaangażowali się w tworzenie „Nie z tej ziemi”.