Janda o wynikach wyborów: Jeżeli będą troglodyci głosować, to nie zwycięży nigdy dobro

Krystyna Janda nie kryje swojego krytycznego stosunku wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Aktorka wielokrotnie udzielała wywiadów, w których w ostrych słowach recenzowała poczynania władzy. Także na jej profilu na Facebooku można znaleźć mnóstwo postów dotyczących bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Przed wyborami prezydenckimi Krystyna Janda zaangażowała się także w akcję Trzaski po długopisie. Po zwycięstwie Andrzeja Dudy aktorka stwierdziła, że ma zamiaru skupić się na sztuce.

„Idę na emigrację do teatru”

– Mam dosyć, idę na emigrację, emigrację do teatru. Uważam, że jeżeli 10 milionów nie poszło w ogóle głosować, to nie ma się co nimi zajmować. Za drogocenny jest mój czas i życie, żeby dalej przez 4-5 godzin dziennie zajmować się tym wszystkim, czytać, denerwować się, rozmawiać o tym. Mam dosyć. Wczoraj miałam myśl, żeby skupić się na sztuce i myślę, że dotrzymam słowa. Jestem zmęczona i rozżalona, ponieważ zwyciężyło zło i kłamstwo – powiedziała w rozmowie z portalem Interia.

W ocenie aktorki przyszłość Polski jest bardzo niepewna. – Nie wiem czy za 5 lat wygra dobro. Nie ma mądrego. Ale jeśli będzie na takim poziomie edukacja, jeśli na takim poziomie będzie całe szkolnictwo, to nie wygra, bo to jest wszystko selekcja negatywna. Zmieniły się kryteria, nauka, kultura, wiedza nie jest w cenie, inteligencja jest w pogardzie. W związku z tym, jeżeli będą troglodyci głosować, to nie zwycięży nigdy dobro. Stosunek do zwierząt, do słabszych, do chorych, do ludzi, którzy potrzebują pomocy, jest miarą poziomu społeczeństwa, a z tym jest naprawdę źle – oceniła.