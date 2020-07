Gretkowska wyjeżdża z Polski. Zdradziła swoje najbliższe plany

Pisarka poinformowała za pośrednictwem Facebooka, że za kilka dni podpisze wstępną umowę sprzedaży domu. Wraz ze swoim partnerem Piotrem planuje także szczegóły swojego wyjazdu z Polski. Za miesiąc jedziemy, płyniemy szukać nowego domu na Północy i Południu Europy, łącząc tym niechęć Piotra do letnich upałów i moją do zimowej pluchy – zapowiedziała. Gretkowska przyznała, że wracając do Polski 20 lat temu ze Szwecji nie myślała, że kiedyś pokona tę drogę w odwrotną stronę z całym dobytkiem. Ale kto przewidziałby cofnięcie się Polski. Po latach obrony praw kobiet sądzę, że najpierw trzeba bronić Polki przed nimi samymi (...) Wyjeżdżałam na azyl polityczny przekonana o trwałości komuny. Padła rok później. Kiedy padnie dobra zmiana? Za 20-25 lat, gdy kasa i przywileje przejdą na dzieci rządzących? – zastanawiała się.

Emigracja Gretkowskiej

– Mam ochotę wyjechać. Od paru lat pisałam na Facebooku, że się zbieram do odlotu. Nie podjęłam tej decyzji w pięć minut, pod wpływem chwili. Myślałam o tym od dawna. Po prostu teraz, po wyniku tych wyborów prezydenckich uznałam, że nie mam na co czekać – przyznała w rozmowie z „Faktem” Manuela Gretkowska. Kontrowersyjna pisarka tuż po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów prezydenckich opublikowała w sieci post o sprzedaży domu. – Czuje tak całą sobą, że została przekroczona pewna granica i basta – zaznaczyła. Pisarka przyznała, że zamierza wyjechać do Szwecji, a później w towarzystwie męża podróżować po całym świecie. – Uciekałam z kraju w ’88 roku, tuż po studiach, na azyl polityczny, teraz godnie spier***am – dodała w rozmowie z Wirtualną Polską.

