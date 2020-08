Raper potknął się o psa i spadł ze schodów. Skończył z bolesnym urazem

Tekashi 6ix9ine przyznał w rozmowie z serwisem TMZ, że we wtorek około godz. 3 nad ranem nagle zgłodniał i stwierdził, że zejdzie do kuchni po przekąskę. Schodząc po schodach nie zauważył jednak swojego rocznego pittbulla i potknął się o leżącego psa. 23-letni artysta próbował zamortyzować upadek łapiąc się poręczy schodów, ale jego ręka utknęła między szczebelkami, co tylko pogorszyło sytuację. Późniejsze prześwietlenie rentgenowskie wykazało złamanie kości w tylnej części nadgarstka. Kontrowersyjny raper przez kilka następnych tygodni będzie musiał nosić usztywniający opatrunek i temblak, co najwyraźniej nie stanowi dla niego wielkiego problemu. Muzyk pochwalił się na Instagramie nie tylko nagraniami, na których występuje w temblaku, ale również filmikiem z wizyty u lekarza.

Serwis Metro przypomina, że Tekashi wrócił do domu dopiero w kwietniu, kiedy to zwolniono go z więzienia. W grudniu sąd skazał go na dwa lata więzienia za usiłowanie zabójstwa, kreowanie spisku mającego na celu dystrybucję heroiny oraz przestępstwa z użyciem borni palnej. Resztę wyroku raper spędzi w domu, ponieważ jest astmatykiem, a w związku z pandemią koronawirusa zakwalifikowano go do grupy ryzyka. Wymiar sprawiedliwości stwierdził bowiem, że w zakładzie karnym istnieje duże ryzyko zakażeniem COVID-19, a kontrolę nad Tekashim i tak można sprawować przy pomocy nadzoru oraz wizyt kuratora.

