Tragiczny finał wieczoru kawalerskiego. Zginął muzyk disco polo

Z relacji policjantów wynika, że do wypadku doszło w sobotę przed północą. W leżącej na terenie gminy Kraśnik (Lubelszczyzna) miejscowości Rudnik Pierwszy odbywał się wieczór kawalerski. W pewnym momencie dwóch uczestników imprezy postanowiło popływać łódką po stawie. Gdy ta przewróciła się, trzeci mężczyzna ruszył na ratunek kolegom. Niestety, 35-latek sam stracił życie, a jego ciało po pewnym czasie wyłowili strażacy. „Alkohol i przecenianie swoich umiejętności to najczęstsze przyczyny utonięć” – przypominają policjanci.

Serwis disco-polo.info przekazał z kolei, że zmarły mężczyzna to Marcin Felek, wokalista discopolowej grupy NoLime. „Byłeś dla nas jak Brat, miły, uśmiechnięty, zaradny, zawsze można było na Ciebie liczyć, niestety to co się wydarzyło, wcale nie powinno mieć miejsca, jest to dla nas jak i całej rodziny ogromna tragedia. Zapamiętamy Cię takim jakim byłeś. Żegnaj Przyjacielu” – czytamy na facebookowym profilu zespołu. Felek był żonaty, osierocił dwójkę dzieci.