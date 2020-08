Iwona Węgrowska podzieliła się smutną informacją. „Serce mojego dziecka przestało bić”

„Kiedy tak bardzo się starałam i bardzo chciałam zajść w ciążę, niestety nie udawało się. Przeszłam trzy poronienia. Kiedy moja głowa zupełnie odpuściła zajęłam się pracą,tym co kocham najbardziej to stał się cud! Po prostu któregoś dnia źle się poczułam,kupiłam test i okazał się pozytywny” – pisała Iwona Węgrowska 14 sierpnia. Piosenkarka wyraziła także radość z powodu, że ojcem dziecka jest jej ukochany mężczyzna. W czwartek 27 sierpnia okazało się, że 38-letnia artystka straciła dziecko.

Węgrowska przekazała, że w momencie, kiedy usłyszała bicie serca swojego dziecka była przekonana, iż „nic złego się już nie wydarzy”. Dlatego też dwa tygodnie temu podzieliła się z fanami informacją o ciąży. „Niestety serce mojego dziecka przestało bić” – dodała w nowym wpisie na Instagramie. Autorka hitów takich jak „Kiedyś zapomnę” czy „Cztery lata” podkreśliła przy tym, że przechodzi obecnie ciężki czas i ciężko jej pisać oraz mówić o utracie dziecka. „Nie mogę się pozbierać od paru dni i nie mogłam już znieść pytań jak dzidziuś. To pierwsze takie poronienie, tak trudne i tak bolesne. To wszystko co mogę powiedzieć teraz” – podsumowała.

„Nie było już co ratować”

Przypomnijmy, niemal rok temu Węgrowska postanowiła poddać się kuracji odchudzającej. Wokalistka była na restrykcyjnej diecie, a ponadto intensywnie trenowała. W połowie września artystka źle się poczuła. Początkowo myślała, że to właśnie efekt odchudzania. Jak się jednak okazało, przyczyna złego stanu samopoczucia była znacznie bardziej poważna.

Piosenkarka wyznała, że była w ciąży i poroniła. – Pół roku starałam się o dziecko i nic z tego nie wychodziło. Wtedy, kiedy przestałam tak intensywnie o tym myśleć, wzięłam się za treningi i diety. Korzystałam z zabiegów na ciało z użyciem prądów i zimna, więc sądziłam, że właśnie przez to ostatnio gorzej się czuję. Niestety, prawda była jednak zupełnie inna – powiedziała cytowana przez Gazeta.pl.

– Nagle poczułam bardzo silny ból brzucha. Pobiegłam do toalety i całe szczęście, że nie było nigdzie paparazzi. Od razu pojechałam do szpitala. Po badaniu krwi dowiedziałam się, że jestem w ciąży, ale na USG nie było już co ratować. Kiedy to się wydarzyło, byłam w naprawdę złym stanie psychicznym – dodała.

