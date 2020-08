Powieść Agathy Christie zmienia tytuł. Usunięto słowo „murzyn”

Pierwsze wydanie „Ten Little Niggers” ukazało się w 1939 roku. w Polsce aż do 2004 roku książka Agathy Christie funkcjonowała jako „Dziesięciu małych Murzynków”, by ostatecznie zmienić tytuł na „I nie było już nikogo”. Wydania anglojęzyczne stawiały również na „And Then There Were None” , co miało na celu uniknięcie posądzeń o promowanie treści rasistowskich. Zmiany czekają także francuski rynek wydawniczy, co w rozmowie z RTL potwierdził prawnuk pisarki, James Prichard.

„Dziesięciu małych Murzynków” Agathy Christie. Co zmieni się w tłumaczeniu?

Prichard, który kieruje firmą posiadającą prawa do dzieł Christie, podkreślił, że oryginalny tytuł powstawał w czasie, gdy język zawierający rasistowskie określenia był powszechny. Teraz zdaniem prawnuka pisarki takie słowa mogą razić.

Wkrótce powieść będzie sprzedawana we Francji pod tytułem „Ils Etaient Dix”, czyli „Było ich dziesięciu”. Zmianę potwierdziło już wydawnictwo przekazując, że sama treść książki się nie zmieni, chociaż modyfikacji ulegnie część tłumaczenia. Słowo „murzyn”, które pojawia się w powieści 74 razy, zostanie zamienione zwrotem „żołnierz”. „Wyspa Murzyna”, czyli miejsce rozgrywania akcji, stanie się „Wyspą Żołnierza”.

Czytaj także:

Eurosport zawiesił część programów. To sprzeciw wobec „nierówności rasowej”