To oni walczyli z pandemią w Polsce. Wstrząsający raport z pierwszej linii frontu

Paweł Kapusta w swojej „Pandemii” zebrał artykuły, jakie pojawiały się w Wirtualnej Polsce. To wciągające relacje pielęgniarki, ratownika medycznego, kasjera, pracownika zakładu pogrzebowego czy strażnika więziennego – słowem osób, które po wybuchu pandemii koronawirusachcąc nie chcąc znalazły się na tzw. pierwszej linii frontu. Nie brakuje tam opisu problemów, z jakimi borykała i wciąż boryka się polska służba zdrowia. Autorzy artykułów bez skrupułów pisali o brakach sprzętowych, lekkomyślności lekarzy czy hejcie ze strony zwykłych obywateli, dla których chociażby ratownicy niemal z dnia na dzień z bohaterów stali się nosicielami ryzyka i ludźmi, których lepiej unikać szerokim łukiem.

Szumowski, Simon i koronawirus Kapusty

Teksty zebrane przez Kapustę pisane są lekkim i przystępnym dla każdego językiem. Widać w tym sprawną rękę redaktora oraz autentyczność relacji bohaterów, którzy ze zmienionymi imionami i szczegółami nie umożliwiającymi ich rozpoznanie przedstawili swoje doświadczenia z pierwszych tygodni i miesięcy pandemii. Przez część wspomnień przebija się strach i rozpacz, przez inne zdystansowane podejście do problemu, który wprawdzie sprawił, że diametralnie zmieniły się okoliczności, ale nie zmieniły się obowiązki wykonywane przez bohaterów. Obowiązki, bez których polski system zdrowia i gospodarka mogłyby popaść w jeszcze większy kryzys.

Kapusta, który jest finalistą Grand Press i Nagrody im. Kapuścińskiego, na kartach „Pandemii” zawarł także swoje wspomnienia. Dziennikarz WP w sierpniu zachorował na COVID-19, przechodząc kwarantannę w domu. W przystępny sposób opisał „ścianę”, z jaką zderza się przeciętny pacjent zakażony koronawirusem oraz obnażył braki systemowe i logistyczne w zakresie opieki nad osobami testowanymi „pozytywnie”. Całość uzupełnił wywiadem z Łukaszem Szumowskim, który wprawdzie w swoich odpowiedziach był przewidywalny i zachowawczy, ale przy okazji zdradził pochodzenie swoich osławionych już worów pod oczami.

Dziennikarz oddał także głos prof. Krzysztofowi Simonowi, który w swoim stylu skrytykował polski system zdrowia i podejmowane przez rząd decyzje. Kontrowersyjny ekspert bezpośrednio odpowiadał na pytania Kapusty, dzięki czemu „Pandemia” z pewnością jest pozycją dla fanów profesora. Relację z pierwszych miesięcy walki z koronawirusem wieńczą wywiady z innymi ekspertami – prof. Witoldem Orłowskim i prof. Marcinem Królem. I chociaż temat COVID-19 może wydawać się już „oklepany” i wręcz znienawidzony, to Kapuście udało się świeżym podejściem zebrać to, co Polacy czuli i przeżywali przez pierwsze tygodnie epidemii.

