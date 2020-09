Parafraza hitu Zenka w podręczniku do polskiego. „Nie tknę jadła ni napoju”

Zdjęcie kartki z podręcznika udostępnił na Facebooku kabaret Smile, a w komentarzach internauci potwierdzili, że znaleźli takie zadanie w podręcznikach swoich dzieci. To fragment książki do języka polskiego dla uczniów z szóstej klasy szkoły podstawowej, którzy otrzymali zadanie „podkreślenia czasowników i określenia ich formy gramatycznej” . „Przed państwem najnowszy przebój wędrownych artystów. Czcigodne damy, szanowni rycerze, oto przed wami grupa »Akcentus« " – czytamy we wprowadzeniu do zadania, a parafraza nazwy zespołu Zenka Martyniuka to jedynie wstęp do tego, co czeka nas dalej.

„Przez twe oczy błękitne"

Uczniowie dostali do analizy dwunastowersowy utwór, którego autorzy najwyraźniej mocno inspirowali się hitem „Przez Twe Oczy Zielone”. O ile o wartości artystycznej i merytorycznej tego przeboju można dyskutować, o tyle jedno jest pewne – to najpopularniejsza piosenka Akcentu, którą na samym YouTube odtworzono już ponad 186 mln razy. „Odkąd zobaczyłem ciebie, nie tknę jadła ni napoju. Ciągle czuję się jak w niebie podczas ćwiczeń, nawet w boju” – brzmi pierwszy fragment parafrazy piosenki.

Trzecia zwrotka to również jawne nawiązanie do słów śpiewanych przez Martyniuka. „Przez twe oczy błękitne, błękitne zapomniałem, że dziś w szranki od rana miałem iść. Że do lochu mnie wtrącą, niech wtrącą, nie myślałem. I w twych oczach błękicie, błękicie będę żyć” – czytamy w utworze, na którym część internautów nie pozostawiła suchej nitki. „Absolutny szok” – napisała jedna z komentujących pod postem kabaretu Smile. „Kochanowski, Słowacki i Mickiewicz przewracają się w grobach” – stwierdził ktoś inny. „Panowie czas kończyć działalność, rzeczywistość przerosła kabaret” – zażartował kolejny fan grupy.

