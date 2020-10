„Nigdy dość. Mózg a uzależnienia”. Historia nałogów i procesu zdrowienia autorki Judith Grisel

„Nie ma nic za darmo” – oto motyw przewodni „Nigdy dość”, świetnie napisanej książki, w której dzieli się nie tylko historią własnych nałogów i procesu zdrowienia, ale też z perspektywy badaczki omawia zmiany zachodzące w mózgu i zachowaniu na skutek długotrwałego uzależnienia. W nowatorski sposób definiuje rolę, jaką substancje psychoaktywne odgrywają w naszym życiu, i rozwija nadzwyczaj trafne przemyślenia co do sposobów, na jakie można walczyć z epidemią uzależnień – jednym z najpoważniejszych problemów medycznych o zasięgu globalnym.

O Judith Grisel

„Judith Grisel, specjalistka od neuronauki, która ma za sobą długą historię wychodzenia z nałogu, przytacza wymowne przykłady ze swojej strasznej przeszłości, metodycznie omawiając je na gruncie neurobiologii uzależnień i sprawiając, że czytelnik wgłębia się najbardziej skomplikowane zagadki charakteryzujące rodzaj ludzki” – napisał Paul H. Earley, prezes American Society of Addiction Medicine.

„Judith Grisel to była narkomanka i alkoholiczka, która jest także naukowcem i ma talent do pisania. Kto lepiej niż ona może nam pomóc zrozumieć, czym jest uzależnienie? Jej książka uczy i porusza – w sposób zrozumiały nawet dla czytelników niebędących specjalistami od neuronauki tłumaczy kwestie naukowe i jednocześnie przytacza dramatyczną prywatną historię uzależnienia”- podkreśliła Martha J. Farah, dyrektor Center for Neuroscience & Society, University of Pennsylvania

„Książki o uzależnieniach, które łączą w sobie podejście emocjonalne z poglądami naukowymi, to rzadkość. W Nigdy dość Judith Grisel pokazuje, jak wychodziła z bagna uzależnienia także dzięki pozytywnym reakcjom ludzi jej bliskich, i pod tym względem jej książka ma w sobie pokłady nadziei”- pisze Christopher J. Evans, dyrektor Hatos Center for Neuropharmacology, UCLA.

„Relacja Judith Grisel z jej własnych uzależnień jest wstrząsająca. Jej książka – przejrzyście i wszechstronnie ujmująca wiedzę o uzależnieniach – również od tytoniu i kofeiny – dobitnie pokazuje, jak wiele jeszcze tajemnic kryje w sobie ludzki mózg, a także dowodzi, że nasza współczesna kultura faworyzująca unik i ucieczkę od bólu jest w istocie stworzona z narzędzi uzależniania. Znakomita lektura dla czytelników, którzy chcą zrozumieć, czym jest uzależnienie”- czytamy w „Kirkus Reviews” .

Premiera książki

Judith Grisel jest profesorem psychologii w Bucknell University i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie neuronauki. W swoich najnowszych badaniach koncentruje się na różnicach w uzależnieniu od alkoholu kobiet i mężczyzn.

Książka „Nigdy dość. Mózg a uzależnienia” trafi do polskich księgarń już 13 września.