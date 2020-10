Piosenka Lady Pank promuje pedofilię? Jest komentarz Panasewicza

Tekst do piosenki „Na co komu dziś” napisał Bogdan Olewicz, a muzykę skomponował Jan Borysewicz. Utwór znalazł się na płycie „NANA” wydanej w 1994 roku, która notabene zyskała status platynowej. Hit wciąż jest grany w stacjach radiowych, na co zwrócił uwagę czytelnik „Wysokich Obcasów”. Jego zdaniem piosenka jest „dość niestosowna”. „Chciałem być sobą za wielką wodą/ Na czekoladę poczułem chęć/ Była namiętna, bardzo nieletnia/ I dobrze znała refrenu sens/ Na co komu dziś…” – śpiewał Panasewicz, co przypomniał autor listu do wspomnianej redakcji.

Czytelnik postanowił przeanalizować tekst „Na co komu dziś”. „Bardzo nieletnia? Rany… To ile ona miała lat – 12? 13?! Niedobrze się robi. Walczymy z pedofilią, a wciąż są stacje, które ową piosenkę uparcie grają. Czy tylko ja widzę niestosowność jej treści?” – czytamy. Autor listu zaznaczył również, że „drażnią go mężczyźni chcący wykorzystać namiętność bardzo nieletnich osób” .

Co na to Panasewicz?

Głos w sprawie zabrał Janusz Panasewicz, który w rozmowie z Gazeta.pl przypomniał, że piosenka ma już ponad 20 lat. – Ja nie będę komentował czegoś, co odbyło się 15 czy 20 lat temu. I piosenki, do której nie napisałem tekstu – stwierdził wokalista. Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy tekst mógł zestarzeć się na przestrzeni tych 26 lat.

O komentarz poproszono również menadżera Lady Pank, Macieja Durczaka. „Piosenka Lady Pank »Na co komu dziś« ma 26 lat i do dziś jest jedną z najczęściej odtwarzanych polskich piosenek w stacjach radiowych. Istotnie, tekst jest być może kontrowersyjny, ale z całą pewnością należy traktować go jak fikcję literacką” – podkreślił w oświadczeniu.