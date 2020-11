Ta historia stała się inspiracją dla serialu HBO. A w nim Hugh Grant i Nicole Kidman

Powieść „Od nowa – czy mogła wiedzieć” znalazła się w Polsce dzięki wydawnictwu Poradnia K. Na podstawie książki Jean Hanff Korelitz powstał scenariusz do serialu HBO „Od nowa”, w którym pojawili się m.in. Nicole Kidman, Hugh Grant czy Donald Sutherland. „Grace jest znaną psychoterapeutką – mistrzynią w przewidywaniu biegu zdarzeń, żoną szanowanego onkologa dziecięcego i matką nastolatka w elitarnej nowojorskiej szkole. Wkrótce ma wydać pierwszą książkę, w której udziela porad kobietom, jak to pierwsze wrażenie połączone z intuicją jest kluczowe w doborze partnera” – czytamy w opisie wydawniczym.

Dalej jest już tylko ciekawiej. „Nieoczekiwanie idylliczny świat kobiety legnie w gruzach. Mąż znika bez wieści, a nowa znajoma zostaje zamordowana. Co gorsza sprawy zyskują wymiar publiczny. Przerażona Grace odkrywa, że jej dotychczasowe życie było iluzją i kłamstwem” – dodano.

Ważne problemy

Przy anglojęzycznych powieściach dużą uwagę przywiązuje się do jakości przekładu. To praca tłumacza w dużej mierze wpływa później na to, czy książka jest spójna językowo, nie zawiera nowych, wymyślnych kalek czy porównań, które dla odbiorcy w Polsce będą niezrozumiałe. W przypadku „Od nowa” tłumacz przyłożył się do pracy, dzięki czemu najnowsza powieść Korelitz czyta się lekko.

Ważną osią, wokół której rozgrywa się akcja powieści, są problemy w relacjach. Autorka wiele uwagi poświęca związkom i pozycji kobiet. Zastanawia się także, dlaczego te często wiążą się z mężczyznami, którzy już od początku nieświadomie wysyłają im różne niepokojące sygnały sugerując, że nie będą ich szanowali.

Chociaż jest to w dużej mierze powieść obyczajowa okraszona solidnymi wątkami rodem z thrillerów, to nie przypomina ona tak wielu pozycji dostępnych na półkach z literaturą dla kobiet. Nie brakuje tutaj rozbudowanych i ambitnych językowo opisów, zaskakujących alegorii czy analizy uczuć bohaterów. Można znaleźć tam także dużo ironii, a przemyślenia głównej bohaterki sprawią, że pomimo powagi sytuacji, trudno się nie uśmiechnąć. Dodatkowego smaczku dodają szczegółowe i osobiste opisy Nowego Jorku, które z powodzeniem mogłyby znaleźć się w przewodniku dla turystów. To wszystko sprawia, że dla osób chcących obejrzeć nowy serial HBO, powieść Korelitz staje się pozycją niemal obowiązkową.

