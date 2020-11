Muzycy disco polo bronią Kultu. „Przepraszamy za Bayer Full”

Po tym, jak Sławomir Świerzyński zasugerował ostatnio, że nikt nie kupuje już płyt Kultu, o komentarz poproszono innych muzyków disco polo. Łukasz Gesek cytowany przez Plejadę zauważył, że fanpage Kultu śledzi ponad 300 tys. użytkowników, a zespołu Bayer Full tylko 15 tys. – Te liczby mówią same za siebie. Kultu słuchaliśmy, gdy byliśmy młodzi i nadal słuchamy i kupujemy nadal płyty – dodał stwierdzając, że Świerzyński nie powinien zabierać głosu w tematach dotyczących branży i Kultu. – Trzeba przeprosić zespół Kult i inne zespoły – jeżeli on tego nie zrobi, to ja teraz mówię: Przepraszam – dodał.

Słowo „przepraszam” pojawiło się także na instagramowym koncie Marcina Niewiadomskiego z zespołu B-QLL, który udostępnił piosenkę o tytule „Wstyd”. – Chciałem tylko króciutko powiedzieć – przepraszam za Bayer Full – dodał. Bartek Padyasek z D-Bomb również przeprosił za grupę Sławomira Świerzyńskiego, dodając na zdjęcie logo Kultu. „KULTura nie boli” – napisał w poście.

Dotacje dla muzyków. Kazik Staszewski i Sławomir Świerzyński komentują

Przypomnijmy, na liście podmiotów dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu znalazł się m.in. zespół Sławomira Świerzyńskiego Bayer Full z łączną kwotą wsparcia blisko 600 tys. zł. Po wielu głosach krytyki fundusz został wstrzymany do momentu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, a głos w sprawie zabrał Kazik Staszewski.

„Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy” – komentował lider Kultu w mediach społecznościowych. Zaapelował również o kupowanie płyt zespołu, który koncertował na Pol'and'Rock Festival.

Do tych słów Staszewskiego odniósł się Sławomir Świerzyński. Lider Bayer Full stwierdził na antenie Polsat News, że „głupszej wypowiedzi dawno nie słyszał”. – Oni mówią, że jak ktoś chce im pomóc, to niech ich płytę kupi. A kto by chciał ich płytę kupić? – dociekał. Następnie dodał, że jego zespół sprzedał już w kraju 17,5 mln płyt, a z dochodu odprowadzał podatku. – My jako zespoły disco polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że nie chcemy waszych pieniędzy, to... Kto pamięta taki zespół jak Kult? – kontynuował.

