Rzeczniczka PiS: Nie żyje Katarzyna Łaniewska. Aktorka miała 87 lat

„Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Katarzynę Łaniewską. Droga Pani Kasiu, dziękujemy za wszystko. Pozostanie Pani w naszych sercach na zawsze” – napisała na swoim profilu na Twitterze rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Informację o śmierci aktorki potwierdził Onetowi Związek Artystów Scen Polskich. Jak poinformował portal TVP Info, aktorka zmarła w poniedziałek 7 grudnia w swoim domu rodzinnym. Od kilku dni przebywała w szpitalu.

Katarzyna Łaniewska - kim była?

Katarzyna Łaniewska była aktorką teatralną i filmową. W czasie studiów należała do socjalistycznej organizacji młodzieżowej ZMP, jednak jak sama stwierdziła nie jest prawdą, co niektórzy próbują insynuować, że kierowała pracami organizacji. W późniejszych latach należała także do PZPR. Pod koniec lat siedemdziesiątych związała się z opozycją antykomunistyczną. W 1980 roku współtworzyła struktury NSZZ "Solidarność" w Teatrze Ateneum. W tym czasie współpracowała z ks. Jerzym Popiełuszką.

Przez wiele lat była związana z warszawskimi teatrami: Polskim, Dramatycznym, Narodowym oraz Ateneum. Współpracowała również z Teatrem Ochoty. Zagrała także w wielu filmach i serialach m.in. Doktor Ewa, Czterdziestolatek, Ja, Klaudiusz, W labiryncie, Klan, Miodowe lata, Ojciec Mateusz, Na dobre i na złe, Smoleńsk. Ogromną popularność przyniosły jej rolę w filmie Kogel-mogel oraz serialu Plebania. Sprawowała funkcję szefowej oddziału warszawskiego Związku Artystów Scen Polskich. Od 1992 r. do 2006 r. zasiadała w Komisji Skolimowskiej przy Zarządzie Głównym ZASP.

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku została bezpartyjną kandydatką do Senatu z ramienia PiS w okręgu śródmiejsko-warszawskim; uzyskała blisko 100 tys. głosów i przegrała z kandydującą z PO Barbarą Borys-Damięcką. Od 2013 roku była publicystką tygodnik W Sieci i nie ukrywała swoich poglądów politycznych.

Na swoim koncie miała wiele odznaczeń m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Prywatnie była żoną Ignacego Gogolewskiego, z którym ma córkę Agnieszką. Drugim mężem aktorki był Andrzej Błaszczak.

