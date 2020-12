Christina Aguilera skończyła 40 lat. Jak zmieniała się artystka?

Christina Aguilera uordziła się 18 grudnia 1980 roku w Nowym Jorku. Jest piosenkarką, aktorką, producentką i autorką tekstów. Sławę zyskała jako uczestniczka telewizyjnego talent show „The Mickey Mouse Club”. Karierę w branży muzycznej rozpoczęła w 1997 roku, a jej debiutancki singiel nosił nazwę „All I Wanna Do”. W 1999 roku wydała debiutancki album pt. Christina Aguilera. Płyta, z której pochoszą utwory takie jak „Genie in a Bottle”, „What a Girl Wants” i „Come on Over Baby (All I Want Is You)”, stała się ogromnym sukcesem komercyjnym.

W grudniu 1999 roku jako singel została wydana piosenka „What a Girl Wants”. Stała się ona pierwszą kompozycją, która osiągnęła pozycję szczytową notowania Billboard Hot 100 w 2000 roku, a także zyskała niepowtarzalną możliwość bycia pierwszym singlem nr 1 XXI wieku w USA. Dzięki hiszpańskojęzycznemu albumowi studyjnemu „Mi Reflejo”, albumowi z muzyką bożonarodzeniową „My Kind of Christmas” oraz paru współpracom z innymi artystami Aguilera zdobyła międzynarodową popularność.

W lutym 2002 roku Christina Aguilera wystąpiła na zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City. Zaśpiewała tam utwór „Infatuation”. W sumie wokalistka nagrała 8 albumów studyjnych. Odbyła liczne trasy koncertowe, wystąpiła także na wielu festiwalach muzycznych na całym świecie. Piosenkarka została nagrodzona m.in. 6 nagrodami Grammy. Na swoim koncie ma także MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards, a także People’s Choice Awards, Rolling Stone Music Awards czy Young Scot Awards. Christina Aguilera zagrała także w kilku filmach m.in. Burleska, Kochanek idealny czy Broadway 4D. Pojawiła się również w serialach Nashville i Ekipa oraz jako jurorka w programie „The Voice”.

