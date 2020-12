Nie żyje Aleksandr Kurlandski, jeden z twórców „Wilka i zająca”

O śmierci Aleksandra Kurlandskiego informowali jego bliscy i przyjaciele. Agencja Interfax powołała się na Aleksandra Lebiediewa, który był producentem dwóch odcinków „Wilka i zająca”. Na razie nie poinformowano o przyczynach śmierci 82-letniego Aleksandra Kurlandskiego.

Aleksandr Kurlandski urodził się w 1938 roku w Moskwie, w trakcie życia został wyróżniony m.in. Nagrodą Państwową ZSRR. Zmarł 21 grudnia 2020 roku w Moskwie.

Aleksandr Kurlandski – jeden z twórców „Wilka i zająca”

Aleksandr Kurlandski to scenariuszy do 20 odcinków kultowego radzieckiego serialu dla dzieci „Wilk i zając”. Produkcja znana jest w zasadzie we wszystkich państwach, które w przeszłości wchodziły w skład bloku radzieckiego czy też miały ścisłe związki z powojenną Rosją.

Do kultury popularnej przeniknęło zwłaszcza powiedzonko postaci wilka, która pod koniec każdego odcinka wygrażała się oponentowi, czyli zającowi, frazą „nu pagadi!”, czyli „no, poczekaj!”. Oś wszystkich odcinków stanowią próby złapania zająca przez wilka, który wiecznie mu się wymyka.

Aleksandr Kurlandski stworzył też serię filmów kreskówkowych „Powrót marnotrawnej papugi”, a premiery filmów przypadały na lata 1984, 1987 i 1988. Seria powstawała we współpracy Kurlandskiego z Walentinem Karawajewem.