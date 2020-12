Papież Franciszek o życiu po pandemii. „Z tego kryzysu możemy wyjść lepsi lub gorsi”

„Świat znalazł się w momencie próby. Nie ma powrotu do świata sprzed pandemii”– czytamy w książce "Powrót do marzeń. Droga ku lepszej przyszłości". „Papież Franciszek kreśli autorski plan ułożenia się społeczeństw po kryzysie związanym z koronawirusem. Nie ogranicza się przy tym do wskazówek mających po doświadczeniach pandemii pobudzić sumienia katolików do ich rozwoju i osobistej zmiany na lepsze. Jego „odważne marzenia” to raczej radykalna, globalna wizja społeczno-polityczna, która ma zmienić świat!” – zapewnia Dom Wydawniczy Rafael.

Papież Franciszek: Możemy się cofnąć lub stworzyć coś nowego

Książka jest efektem współpracy biskupa Rzymu z Austenem Ivereighem, który zadawał pytania duchownemu i redagował nagrywane przez niego przemyślenia. Franciszek dużo uwagi poświęca samej pandemii koronawirusa, oddając niejako hołd zarówno ofiarom, jak i przedstawicielom służby zdrowia będącym na pierwszym froncie walki z COVID-19. Stwierdzenie, że „Powróćmy do marzeń” odnosi się jedynie do siejącej spustoszenie choroby byłoby jednak dużym uproszczeniem. To właśnie szerokie spojrzenie na problemy współczesnego świata jest największą wartością książki Franciszka.

Argentyński hierarcha garściami czerpie z Pisma Świętego, szukając analogii we współczesnym świecie. Nie brakuje tutaj całych cytatów oraz odniesień do postaci biblijnych, dzięki czemu książka zyskuje głęboki, duchowy wymiar. To jednak przede wszystkim spojrzenie w głąb współczesnego człowieka, który przeżywa obecnie poważny kryzys. „Z tego kryzysu możemy wyjść lepsi lub gorsi. Możemy się cofnąć lub stworzyć coś nowego” – pisze papież w odniesieniu do pandemii, ale jego słowa można przypisać także innym kryzysom, którym przygląda się Franciszek.

Ekologia, zmiany klimatyczne i ekonomia. Przemyślenia głowy Kościoła

Biskup Rzymu dużo uwagi poświęca ekologii, problemom głodu czy handlu bronią, a także zmianom klimatycznym. Nawiązuje również do bolączek Kościoła, jednoznacznie potępiając pedofilię wśród duchownych. Nie boi się też radykalnych propozycji, chociażby dotyczących globalnej ekonomii. Cały czas posługuje się przy tym alegorią związaną z koronawirusem, pisząc o różnych „covidach”. Poszukuje tego typu kryzysów w Piśmie Świętym oraz dzieli się własnymi doświadczeniami „covidów”, które nawiązują do trudnych przeżyć papieża.

Chociaż Franciszek dotyka wielu kwestii, poświęcając im mniej lub więcej uwagi, to książka stanowi spójną całość. Na kartach „Powróćmy do marzeń” nie brakuje szczerych przemyśleń i radykalnych pomysłów, a głos głowy Kościoła wybrzmiewa tutaj szczególnie mocno. To najlepsze potwierdzenie, że papież w dobie kryzysu nie uciekł za wygodne mury Watykanu, a wciąż stara się przyglądać problemom wiernych i podpowiadać rozwiązania problemów, przed jakimi staje ludzkość.

