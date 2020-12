Artyści skarżą się na problemy finansowe. Ostry komentarz Donatana

Pandemia koronawirusa uderzyła także w branżę artystyczną. Muzycy nie mogą grać koncertów, zamknięte są kina oraz teatry. Wielu artystów skarżyło się n ogromne straty finansowe. Niektórzy twierdzili nawet, że ich problemy są tak duże, że ledwo wiążą koniec z końcem. Tymczasem Cleo poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że otrzymała od Donatana wyjątkowy prezent świąteczny - czarno-złoty samochód Mercedes GLE Coupe. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy pod adresem producenta, któremu internauci zarzucali brak uczciwości.

Donatan: Chciałem i umiałem pracować lepiej niż »bohema artystyczna«

Na odpowiedź Donatana nie trzeba było długo czekać. Producent podkreślił, że nie ma obecnie problemów finansowych, ponieważ oprócz muzyki prowadził także kilka innych biznesów, aby zapewnić sobie spokój i dostatek. Ja założyłem firmę, jedną, drugą, kolejną, bo chciałem i umiałem pracować lepiej niż »bohema artystyczna«. Dziś Mercedes i frustracja branży jest efektem tego jak zaplanowali swoje życie - ocenił. Producent nie szczędził gorzkich słów pod adresem innych artystów. „Prawda jest taka że niegospodarność, zazdrość, nałogi i nadmuchane ego doprowadziło do tej sytuacji. Wcale mi nie żal większości tych, którzy w weekend koncertowy potrafili zarabiać kilka-kilkanaście tysięcy a resztę tygodnia trzeźwieć i siedzieć na dupie nie podejmując żadnej innej pracy” - stwierdził. Według Donatana „to nie pandemia spowodowała problemy finansowe artystów, a niegospodarność, lenistwo i krótkowzroczność”.

„Zresztą doskonale pamiętam kilka lat temu podśmiechujki że z Cleo ciągle pracujemy, że chce nam się tyle teledysków robić i tyle koncertów grać. Podśmiechujki że jeździliśmy na początku starym busem, bo racjonalnie podchodziliśmy do wydatków zamiast wynajmować coś w czym możemy się pokazać. Dziś sytuacja się odwróciła, wszystko to co mamy jest nasze a nie pożyczone na pokaz. Stoimy na ziemi mocno tak jak nasze biznesy które budowaliśmy przez lata. Praca, praca i jeszcze raz mądra praca” - dodał Donatan.

Czytaj też:

Wałęsa wyznał, że jest bankrutem. „W tym roku nikt nie dostanie ode mnie prezentu”