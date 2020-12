George Michael zmarł w święta Bożego Narodzenia. Śmierć artysty zszokowała świat

George Michael był jedną z największych gwiazd światowej muzyki. To właśnie on wylansował hity takie jak „Wake Me Up Before You Go Go”, „Everything She Wants” oraz „Freedom”. Nie wspominajća oczywiści o „Last Christmas”. Śmierć muzyka była szokiem dla całego świata. Tym bardziej, że w tym samym roku zmarli David Bowie oraz Prince. Były wokalista zespołu Wham! zmarł w Boże Narodzenie 2016 roku. Jego ciało znalazł partner Fadi Fawaz, australijski fryzjer, fotograf i gwiazdor porno. Policja stwierdziła wówczas, że śmierć artysty „jest niejasna, ale nie ma żadnych podejrzanych okoliczności”. „Z wielkim smutkiem możemy potwierdzić, że nasz ukochany syn, brat i przyjaciel George odszedł w spokoju w swoim domu w czasie świąt Bożego Narodzenia” – informowali krewni muzyka w oświadczeniu.

Spekulacje o śmierci George'a Michaela

Sekcja zwłok nie przyniosła rozstrzygnięcia odnośnie przyczyn śmierci muzyka. Doprowadziło to do spekulacji o rzekomym morderstwie lub samobójstwie. Za oficjalną przyczynę śmierci George'a Michaela w raporcie koronera uznano problemy z sercem i wątrobą. W dokumencie „Autopsy: The Last Hours of George Michael” eksperci zwracali jednak uwagę na problemy muzyka z narkotykami. Szukając przyczyny destrukcyjnych zachowań gwiazdy pop, cofnęli się aż do lat 90-tych i śmierci dwóch najważniejszych dla muzyka osób. Podkreślają, że George Michael nigdy nie zakończył żałoby po swojej matce, która w wieku 60 lat umarła na raka. Wspominają też o tragicznej śmierci brazylijskiego kochanka Michaela – Anselmo Feleppa – którego pogrążyły schorzenia związane z AIDS. Oficjalny medyczny termin problemu George'a Michaela to „przedłużona reakcja żałoby”. W rzadkich przypadkach osoby, które utraciły kogoś bliskiego, nie potrafią pogodzić się z tą sytuacją i ponownie ułożyć sobie życia nawet mimo upływu wielu miesięcy czy lat.

George Michael mimo wielu muzycznych sukcesów - każdy z jego pięciu solowych albumów był niezwykle ciepło przyjmowany przez krytyków i słuchaczy - w wywiadach opowiadał, że rzeczywistość go przerastała. - Przedwczesna śmierć mojego przyjaciela była nieunikniona również z powodu jego uzależnienia od narkotyków… On po prostu nie chciał już dłużej żyć. Sugerowałem mu, by zmienił swoje życie i spróbował zadbać o siebie. Nie przyjmował tego do wiadomości - komentował Elton John.

George Michael został pochowany na cmentarzu Highgate w północnym Londynie.

Czytaj też:

Artyści skarżą się na problemy finansowe. Ostry komentarz Donatana