Kazik uderza w TVP w nowym utworze. „Zgniła maszyna chorej propagandy”

W mediach społecznościowych pojawił się nowy utwór zespołu Satori nagrany wraz z Kazikiem. W „Oddziale Beznadziejnych Przypadków” padło wiele krytycznych słów pod adresem telewizji publicznej oraz polityków. W teledysku pojawia się pasek z napisem „Beznadziejna TV”, a cały klip przypomina wywiad z dziennikarzem stacji telewizyjnej, w którym biorą udział Kazik i wokalista Satori wcielający się w lekarza leczącego chorych na COVID-19.

Artyści krytykują brak odpowiedniego wsparcia lekarzy, pielęgniarek i całej służby zdrowia, która od wielu miesięcy walczy z pandemią koronawirusa. „Na SOR-ze padam i mówię jak jest. Kompletny chaos otacza mnie. Bracia, siostry, to my ochrona zdrowia, a rządzących zapraszamy do naszego pogotowia. Telefon dzwoni, słyszę: znowu mamy zgon. Minister powie, jak ciężko pracuje rząd. Na trzech etatach od sześciu lat. Dzieci urosły, nie wiem kiedy, nie wiem jak. Fizjo, ratownik, lekarz, pielęgniarka, nie chcą żyć w patologicznym świecie Jarka – słyszymy.

„Wirus w odwrocie, mówili w TVP”

W klipie pojawia się także wokalista Kultu, który idąc szpitalnym korytarzem, rapuje, co przypomina czasy zespołu Kazik na Żywo. – I po co krzyczeć: nie jest tak źle. Wirus w odwrocie, mówili w TVP. Zgniła maszyna chorej propagandy. Kłamstwa kosztują całe dwa miliardy. Na pierwszym froncie walczę w pocie czoła, rządowy cwaniak oburzony woła, że pełne gacie, że wciąż się boimy, zdejmij ten garnitur, k***a chodź się zamienimy – śpiewa Kazik.

W teledysku wykorzystano fragment spotu Polska to chory kraj za zgodą Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Zespół Satori jest związany ze służbą zdrowia. Wokalista grupy w 2016 roku operował złamanie bębniarzowi zespołu. W mediach społecznościowych napisano, że przez ostatnie 4 lata zespół nie był aktywny z powodu stażu rezydenckiego.

