W naszym quizie trudno o 100 proc. Umiesz wskazać znaczenie tych słów?

Chociaż na co dzień korzystamy z wielu słów i wciąż poznajemy nowe, to znaczenie niektórych pozostaje dla nas zagadką. Ten quiz to dobra okazja do przetestowania znajomości wyrazów pochodzących z języków obcych.

Jeśli wiecie, czym jest namaz lub jubilacja, to z pewnością poradzicie sobie z naszym quizem. Ostrzegamy, część słów jest naprawdę trudnych, a ich znaczenie może sprawić problemy. Powodzenia! QUIZ:

Słowa zapożyczone z innych języków. Wiesz co oznaczają?

