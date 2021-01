Nie żyje słynny fiński gitarzysta. Fani żegnają Alexiego Laiho

Frontman Children of Bodom Alexi Laiho zmarł w wieku 41 lat. Zespół założył w Finlandii w 1993 roku. Nie wiadomo jaka była przyczyna śmierci Laiho, który – o czym informowały media – w ostatnich latach cierpiał na różnego rodzaju dolegliwości.

O śmierci współzałożyciela Children of Bodom poinformowała jego siostra w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych:

„Jesteśmy zszokowani i zdruzgotani. Prosimy o poszanowanie prywatności i zrozumienie w tych trudnych dla nas chwilach. Pogrzeb mojego młodszego brata odbędzie się podczas prywatnej ceremonii. Alexi był najbardziej kochającym i najwspanialszym mężem oraz ojcem. Nasze serca pozostaną na zawsze złamane”.

Założyciel jednego z najsłynniejszych zespołów z Finlandii

Alexi Laiho (właściwie Markku Uula Aleksi Laiho urodził się 8 kwietnia 1979 roku w Espoo). Jako dziecko uczył się grać na skrzypcach i pianinie. W wieku 16 lat Laiho rzucił szkołę, aby całkowicie poświęcić się grze na gitarze.

W 1993 roku Laiho Children of Bodom, z którą to grupą występował do grudnia 2019 roku, ostatniego koncertu. Children Of Bodom w wyniku konfliktów wewnątrz zespołu uległo rozpadowi, ale Laiho założył nową grupę Bodom After Midnight.

W 2004 roku muzyk został sklasyfikowany na 96. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów heavymetalowych wszech czasów według magazynu Guitar World.

