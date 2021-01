Lider zespołu Pectus prowadzi restaurację. Żona zdradziła, czy otworzy ją mimo obostrzeń

Tomasz Szczepanik jest liderem grupy Pectus, która na polskiej scenie muzycznej funkcjonuje od 15 lat. Muzyk nie ogranicza się jednak tylko do działalności artystycznej, a w lutym 2020 roku otworzył razem z żoną restaurację na warszawskim Powiślu. W rozmowie z Plotkiem Monika Paprocka-Szczepanik zdradziła, czy para przyłączy się do buntu przedsiębiorców i 18 stycznia otworzy restaurację dla gości.

Lider Pectus ma restaurację. Nie będzie jej jednak otwierał

Jak wyjaśniła Paprocka-Szczepanik, razem z mężem znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ lokalom otwartym po listopadzie 2019 roku nie przysługują żadne ulgi. Tacy przedsiębiorcy nie wykazują zarobków rok do roku, przez co państwo nie przyznaje im wsparcia. – Nie mieliśmy nawet szansy, aby chociaż w części odpracować włożone w lokal pieniądze, a teraz znów odbiera nam się możliwość pracowania – dodała.

Branża koncertowa również jest zamrożona, przez co muzyk nie jest w stanie zapracować na czynsz czy pensje dla pracowników zatrudnionych w restauracji. Mimo to małżeństwo nie zamierza pójść w ślad zbuntowanych przedsiębiorców i otworzyć lokal. – To, że restauratorzy otwierają swoje knajpy, moim zdaniem – na niewiele się zda. Wiele osób jest zastraszonych i będzie bało się przyjść na obiad do restauracji – stwierdziła Paprocka-Szczepanik.

Żona artysty podkreśliła, że jej i męża nie stać na płacenie ewentualnych kar nałożonych za ewentualne otworzenie restauracji mimo obostrzeń. Jej zdaniem właścicieli podejmujących taką decyzję czeka batalia sądowa, by odzyskać pieniądze pobrane przez państwo. – Uważam, że to jest desperacki krok, ale może w grupie siła. Może to zwróci uwagę na to, że jesteśmy grupą przedsiębiorców, którym odcięło się możliwość funkcjonowania – stwierdziła.

