„Biały Tygrys” wkrótce na Netfliksie. Ta historia wciąga bez końca

„Balram Halwai to człowiek o wielu twarzach. Służący. Filozof. Przedsiębiorca. Morderca. Przez siedem nocy opowiada hipnotyzującą, a jednocześnie mroczną historię swojego sukcesu, który osiągnął wyłącznie sprytem i przebiegłością” – czytamy w opisie od wydawnictwa Poradnia K. Aravind Adiga napisał powieść, której ekranizacja już 22 stycznia pojawi się na Netfliksie.

„Biały Tygrys” – o czym jest książka?

„Biały Tygrys” nie jest jednak sielską opowieścią o bajkowych Indiach, które przyciągają jak magnes. Głównym narratorem stał się szofer, który w liście pisanym do premiera Chin ukazuje nie tylko korupcję, bezprawie i prostytucję, ale również skrajne podziały wśród obywateli. Bogaci są zestawiani z biednymi, dla których każdy dzień staje się walką o życie. Walką często toczącą się na ulicy będącej domem gorzej urodzonych i tych, którym nie udało się dostać na służbę u zamożnych przedsiębiorców.

Dużą wartością powieści jest sposób wykreowania głównego bohatera. Chociaż Balram ma na swoim koncie morderstwo, to nie trudno docenić go za spryt i ambicję. To postać o wielu twarzach, a wieloaspektowość jego zachowań sprawia, że czytelnik zaczyna sympatyzować choć częścią z nich. Szofer odznacza się także dużym poczuciem humoru, a ironiczne uwagi dodają smaczku historii.

Równie intrygująca co sama opowieść, jest sposób jej prowadzenia. Powieść jest podzielona na siedem rozdziałów odpowiadających nocom, w trakcie których Balram pisze list do chińskiego polityka.

Co najważniejsze, to nie tylko historia o bolączkach trawiących Indie, ale również skarbnica ciekawostek na temat życia ludzi w tym kraju. Czytelnik poznaje zwyczaje, reguły rządzące kastami czy podejście do fundamentalnych spraw takich jak edukacja czy rodzina. Zwiastun produkcji zapowiadanej przez Netliksa to tylko przedsmak tego, co poznajemy na kartach powieści. Powieści, która zbiera już wysokie oceny wśród krytyków i czytelników.

Czytaj też:

