Lady Gaga na zaprzysiężeniu Bidena jak Katniss Everdeen? Internauci zwracają uwagę na ważny szczegół

W środę 20 stycznia Joe Biden został oficjalnie zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przed złożeniem przysięgi hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewała Lady Gaga. Piosenkarka jak zwykle postawiła na oryginalną stylizację. Artystka miała na sobie efektowną czarno-czerwoną suknię a we włosach czarno-złotą opaskę.

Mnóstwo komentarzy wzbudziła broszka przypięta do górnej części kreacji. Lady Gaga wybrała złotego gołębia, który miał rozpostarte skrzydła i gałązkę oliwną w dziobie. Internauci przypomnieli, że jest to wywodzący się ze starożytności, a utrwalony przez chrześcijan symbol pokoju na świecie. Broszkę zaprojektował Daniel Rossenberry dla Schiaparelli Haute Couture. Zdaniem części komentatorów wybór takiego symbolu nie był przypadkowy i miał stanowić sprzeciw dla rządów Donalda Trumpa.

Lady Gaga symbolem Rebelii?

Z kolei fani „Igrzysk śmierci” dopatrzyli się podobieństwa do Katniss Everdeen, głównej bohaterki i narratorki słynnej trylogii. To właśnie ona dopuściła się nieświadomego aktu buntu przeciw Kapitolowi, co uczyniło ją symbolem Rebelii.

