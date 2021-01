10 mniej znanych bohaterów Marvela. Z pewnością zasługują na większy rozgłos

Portal ppe.pl przygotował zestawienie „10 niedocenianych bohaterów Marvela”. Faktycznie, są to mniej znane postaci, które zdecydowanie zasługują na większą rozpoznawalność. Miejmy nadzieję, że już wkrótce za sprawą filmów, seriali, ale też wydawanych w Polsce komiksów z wymienioną dziesiątką zapozna się większa liczba fanów. Już teraz nie możemy doczekać się popisów Squirrel Girl czy Collective Mana na dużym ekranie. Zobaczcie, kto jeszcze ukrywa się w bogatym portfolio Marvela.

Moon Knight



Bohater posiadający kilka osobowości, który nadludzkie moce zyskał dzięki wyznawcom egipskiego boga Khonshu. Wkrótce zyska twarz Oscara Isaaca.







Namor (Sub-Mariner)



Aquaman? To nawet nie jest on. Jeden z najstarszych bohaterów Marvela, król Atlantydy, potrafi długo przebywać pod wodą, ale też umie latać. Inteligencją dorównuje Tony'emu Starkowi.



Sentry



Potężny bohater, wyróżniający się zdolnościami telepatycznymi. Posiada mroczne alter-ego w postaci Voida. Nie da się zniszczyć jednego, bez zniszczenia drugiego.



Cardiac



Niezwykła siła, pokryta vibranium skóra, nienawiść do korporacji. Cardiac to mściciel, który ma żal do koncernu farmaceutycznego, że nie pomógł jego bratu, mimo posiadania gotowego lekarstwa.



Squirrel Girl



Zwinność, wyostrzone zmysły i ostre zęby. Umie porozumiewać się z wiewiórkami. Czego jeszcze wymagać od superbohaterki?



Shroud



Pozbawiony wzroku bohater, biegły w sztukach walki. Potrafi przyzywać i formować ciemność.



Wonder Man



Nadludzka siła, zwinność, zdolność latania. Miał pojawić się w drugiej części "Strażników Galaktyki". Być może zobaczymy go w trzeciej.



Man-Thing



Przeraźliwy stwór, który fanom Cthulhu może z czymś się kojarzyć. Przypomina Hulka nie tylko kolorem, ale też zdolnością współpracy z pozytywnymi bohaterami.





Polaris

Lorna Dale, dobrze znana fanom serialu "Gifted". Córka Magneto, która potrafi absorbować złe emocje.



Collective Man



Pięciu braci zespolonych w jednego superbohatera. Porozumiewają się telepatycznie i teleportują do dowolnego z nich. Zgadliście, to bohater wywodzący się z Chin.Czytaj też:

