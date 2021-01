Szczere wyznania neurochirurga. „Istnieją dwa sposoby na otwarcie głowy dziecka”

„Neorochirurg” pojawił się na polskim rynku dzięki wydawnictwu Filia, które postanowiło przybliżyć czytelnikom działalność Jaya Jayamohana. To neurochirurg dziecięcy, który pracuje w szpitalu im. Johna Radcliffe'a w angielskim Oksfordzie. Na co dzień zajmuje się leczeniem guzów wrodzonych oraz problemów neurochirurgicznych u dzieci, a także rekonstrukcjami twarzoczaszki. W swojej książce opowiedział o pracy na sali operacyjnej, korzystając z ponad 20-letniego doświadczenia w zawodzie.

O czym jest „Neorochirurg”?

„Istnieją dwa sposoby na otwarcie głowy dziecka: elegancki i na szybko. Ja zazwyczaj golę włosy, nacinam skórę skalpelem, a potem wypalam sobie drogę do kości za pomocą elektrycznego żegadła. Jest to powolna, precyzyjna metoda, która niemal nie pozostawia blizny, ale zajmuje dość dużo czasu. Czasu, którego – jak przypomina mi ciągły sygnał alarmu na monitorze pracy serca – nie mam” – opowiada Jayamohan, a jego książka obfituje w tego typu relacje.

Podejmowane przez neurochirurga wybory wiążą się z olbrzymią presją oraz koniecznością brania na siebie odpowiedzialności. Jayamohan nie zapomina również o roli rodziców, którzy obdarzają go dużym zaufaniem, niejako powierzając mu los swoich dzieci.

„Zaufanie, którym muszą mnie obdarzyć, nigdy nie jest przeze mnie lekceważone i staram się każdemu z nich zapewnić taką opiekę, jakiej bym chciał dla mojego dziecka. To jest największa obietnica, jaką mogę dać każdemu z nich. Tak jest, nawet jeśli czasami nie podoba im się to, co słyszą” – czytamy w książce, która stanowi fascynujący opis pracy neurochirurga, dla którego każdy dzień niesie kolejne wyzwania.

