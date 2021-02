The Weeknd wystąpi w Polsce. Znamy datę

The Weeknd, a właściwie Abel Makkonen Tesfaye, jest Kanadyjczykiem etiopskiego pochodzenia. Piosenki jego autorstwa biją rekordy popularności w serwisie YouTube, gdzie hity takie jak „Starboy”, „The Hills” czy „Can't Feel My Face” wyświetlano już ponad miliard razy. W setkach milionów liczy się z kolei odsłony „I Feel It Coming”, „Call Out My Name” czy „Blinding Lights” .

The Weeknd wystąpi w Polsce. Sprzedaż biletów jeszcze w lutym

Artysta zapowiedział trasę koncertową „After Hours Tour” , która ruszy w styczniu 2022 roku. Wokalista wystąpi m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Danii, Norwegii, Niemczech, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Polsce.

Koncert w krakowskiej Tauron Arenie będzie jednym z ostatnich przewidzianych na trasie. The Weeknd wystąpi 7 listopada 2022 roku, a sprzedaż biletów rozpocznie się już 8 lutego 2021 roku. Przedsprzedaż dla klientów banku Citi Handlowy ruszy trzy dni wcześniej. W sobotę 6 lutego zostanie z kolei uruchomiona przedsprzedaż Ticketmaster.

