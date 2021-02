Bestsellery Empiku 2020. Kto zwyciężył i zdobył statuetkę?

Statuetki Bestsellerów Empiku trafiają do twórców, którzy mogą pochwalić się najlepszą sprzedażą w tej sieci. We wtorek 9 lutego ujawniono, do kogo trafiły Bestsellery Empiku 2020. Statuetki przyznawane są w trzech głównych kategoriach, czyli „Książka”, „Muzyka” i „Film”, ale te dzielą się jeszcze na podkategorie, jak np. literatura piękna, kryminał, itp.

Bestsellery Empiku 2020. Lista zwycięzców

W kategorii „Muzyka” zwyciężyli:

sanah – za płytę „Królowa dram” (w kategorii pop/rock)

PRO8L3M – za „Art Brut 2” (w kategorii hip-hop)

Quebonafide i Daria Zawiałow – „BUBBLETEA” (kategoria streaming)

Bestsellery Empiku 2020 w kategorii „Film”:

Jan Komasa – „Boże Ciało” (kategoria – film fabularny)

Jennifer Lee, Chris Buck – Kraina Lodu 2 (kategoria – film animowany)

Zwycięzcy w kategorii „Książka” w Bestsellerach Empiku 2020

Katarzyna Nosowska – „Powrót z Bambuko” (kategoria – literatura piękna)

Abby Jimenez – „To tylko przyjaciel” (kategoria – literatura obyczajowa)

Zygmunt Miłoszewski – „Kwestia ceny” (kategoria – kryminał/sensacja/thriller)

Jeff Kinney – „Dziennik cwaniaczka” (kategoria – literatura dla dzieci)

Filip Kasperaszek, Anna Kazejak – „Fucking Bornholm” (kategoria – audiobook)

Oprócz tego w trakcie gali wręczono także wyróżnienie „Wydarzenie Roku 2020” dla akcji #Hot16Challenge2. Wskazano również „Odkrycia Roku Empik 2020”.