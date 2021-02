Bracia Golec skończyli 46 lat. Internauci przygotowali prezent w postaci MEMÓW

Zespół Golec Orkiestra powstał w 1998 roku. Początkowo nazywał się Golec Folk Band. W trakcie ponad 20 lat zagrał blisko 1500 koncertów w Polsce i poza granicami kraju m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Watykanie i na Węgrzech. Bracia Łukasz i Paweł Golcowie mają na swoim koncie pięć albumów studyjnych i dwa albumy koncertowe, a także jedną kompilację i trzy krążki świąteczne. Golec Orkietstra wylansowała wiele przebojów takich jak: „Lornetka”, „Crazy Is My life”, „Słodycze”, „Pędzą konie”, „Ściernisko”, „Kto się ceni” czy „Leć muzyczko”, który był dedykowany papieżowi Janowi Pawłowi II. Skomponowali również hit „Zwycięstwo” adresowany do Adama Małysza. W minionym roku sporą popularność zdobyła piosenka „Górą Ty” nagrana wspólnie z Bedoesem i Gromee.

Golec Orkiestra - nagrody

Zespół braci Golec otrzymał wiele nagród m.in. na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2000 i 2013 roku. Na swoim koncie grupa ma także m.in. dwa Fryderyki, nagrodę „Genius Loci – Poloniae” za popularyzowanie kultury polskiej w Polsce i za granicą, dwa Wiktory oraz Nagrodę Polskiej Estrady „Prometeusz” i nagrodę „Ikar” za wybitne osiągnięcia artystyczne. W 2012 roku bracia otrzymali Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „za propagowanie i działanie na rzecz rozwoju rodzimej kultury”.

