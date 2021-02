Córka Amosa Oza ujawnia szokujące informacje. „Bił mnie i poniżał”

Galia Oz wydała ostatnio autobiografię, której angielski tytuł brzmi „Something Disguised as Love", co w tłumaczeniu na polski oznacza „Coś przebranego za miłość”. Książka wzbudziła zainteresowanie izraelskich mediów, ponieważ poświęcono w niej wiele uwagi zmarłemu w 2018 roku pisarzowi, Amosowi Ozowi.

Córka Amosa Oza: Ojciec bił mnie i przeklinał

Córka autora popularnych książek przyznała, że ojciec regularnie maltretował ją fizycznie i psychicznie. „W dzieciństwie mój ojciec bił, przeklinał i poniżał” – napisała dodając, że znęcanie się w wykonaniu ojca było „kreatywne”. „Ciągnął mnie po domu i wyrzucał na zewnątrz na werandę. Nazywał mnie śmieciem” – czytamy we fragmencie udostępnionym przez The Times of Izrael.

Galia Oz przekonywała również, że tego typu incydenty nie były efektem chwilowej utraty panowania nad sobą, ale elementem „serii rutynowych nadużyć” . „Moją zbrodnią było to, że jestem sobą, więc kara była nieustanna. Musiał się upewnić, że zostałam złamana” – dodała.

Amos Oz znęcał się nad dzieckiem? Komentarze są różne

Wyznania córki pisarza niejako potwierdził inny autor książek, Yehuda Atlas. – Wiedziałem o tych historiach. Amos Oz był naszym złotym księciem, ale wydaje się, że nawet księżyc ma ciemną stroną – powiedział w rozmowie z Army Radio. Innego zdania jest jednak wdowa po Ozie oraz dwójka jego innych dzieci.

„Znaliśmy innego ojca. Ciepły, kochający, troskliwy tata, który kochał swoją rodzinę. Twierdzenia Galii są w całkowitej sprzeczności są w całkowitej sprzeczności z naszymi wspomnieniami. Ból Galii jest prawdopodobnie prawdziwy i rozdzierający serce, ale my to pamiętamy inaczej. Zupełnie inaczej" – przekazano w oświadczeniu podpisanym przez żonę pisarza i jego dzieci: Fanię oraz Daniela.

Krewni pisarza zauważyli, ze przez ostatnich siedem lat życia Amos Oz próbował skontaktować się z córką, ale bezskutecznie. Ta zresztą nie utrzymywała kontaktu z całą bliską rodziną. „Galia pamięta, że doświadczyła surowego i obelżywego rodzicielstwa z rąk naszego ojca. Jestem pewien i wiem to, że w jej słowach jest ziarno prawdy" – napisał jej brat Daniel na Facebooku. „Mój ojciec nie był aniołem, tylko człowiekiem. Ale był najlepszym człowiekiem, jakiego znałem” – podkreślił.

