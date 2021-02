Nergal uruchomił zbiórkę pieniędzy. „Polska jest katolickim reżimem”

Przypomnijmy, 16 lutego Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów stwierdził, że Nergal obraził uczucia religijne osób zgłaszających jego czyn do sądu. Chodzi o podeptanie obrazu Matki Boskiej i pochwalenie się tym w mediach społecznościowych. W trybie nakazowym na Adama Darskiego nałożono grzywnę w wysokości 15 tys. zł oraz zobowiązano go do zapłaty kosztów sądowych w kwocie prawie 3,5 tys. zł.

Adam Darski: Polska to fundamentalistyczny katolicki reżim

Nieco ponad tydzień po ogłoszeniu wyroku muzyk opublikował na YouTube trwające niemal trzy minuty nagranie zatytułowane „Ordo Blasfemia”. To jawne nawiązanie do organizacji Ordo Iuris (ład prawny – red.), która jest aktywna w sprawach wytaczanych liderowi grupy Behemoth.

– Przez wiele lata konfrontowałem się w sądach w całej Polsce ze zdemoralizowanymi jednostkami i pseudo-organizacjami, które usiłowały doprowadzić do skazania mnie za tak zwaną obrazę uczuć religijnych – rozpoczął Darski. Dalej stwierdził, że „Polska jest fundamentalistycznym katolickim reżimem” , ponieważ w konstytucji widnieje zapis dot. obrazy praw religijnych.

Zdaniem Nergala zapis z konstytucji jest „tylko pretekstem dla rzeszy oportunistów, krętaczy i dręczycieli, którzy nękają go pod flagą katolickich dogmatów” . Jak zaznaczył, obecnie wiele spraw dotyczących pedofilii wśród kleru zamiata się pod dywan, a w tym samym czasie on zostaje skazany w ciągu kilku dni. – To absurd. Ta sytuacja sprawia, że polski wymiar sprawiedliwości wydaje się być pieprzonym żartem. Tak właśnie jest – podkreślił.

Nergal uruchamia zbiórkę

Artysta na nagraniu zapowiedział wprowadzenie skuteczniejszych środków działania, które mają przyczynić się do „pokonania tych drani, z korzyścią dla wszystkich artystów w Polsce, skazywanych za obrazę uczuć religijnych” . – Postanowiłem rozpocząć zbiórkę środków, aby pomóc zarówno mi, jak i innym niezłomnie walczyć z przeciwnościami, i wreszcie zakończyć tę wojnę z artystyczną ekspresją – zaznaczył.

Wspomniana zbiórka ruszyła w serwisie gofundme.com, gdzie organizator zamierza uzbierać 20 tys. funtów. Do tej pory (czwartek 25 lutego, godz. 10:20) udało mu się zgromadzić nieco ponad połowę kwoty.

Czytaj też:

Potocka oburzona niskimi emeryturami artystów. „To jest paranoja”