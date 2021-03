Jerzy Limon nie żyje. Zmagał się z COVID-19

Jak podaje RMF FM, prof. Jerzy Limon zmarł w nocy z 2 na 3 marca w Gdańsku. Twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego chorował na COVID-19. – Mamy poczucie, że wraz z odejściem profesora Jerzego Limona skończyła się pewna epoka, teraz już nic nie będzie takie samo – powiedziała rzeczniczka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Magdalena Hajdysz w rozmowie z RMF FM.

Jerzy Limon nie żyje. Adamowicz i Kidawa-Błońska wspominają profesora

– Teatr Szekspirowski był dziełem jego życia. Trudno sobie teraz ten teatr wyobrazić bez jego twórcy, kogoś, kto poświęcił 25 lat swojego życia, by to dziedzictwa Gdańskowi i Polsce przywrócić – dodała Hajdysz. Zmarłego teatrologa wspomina również Magdalena Adamowicz. „Szekspir zyskał w niebie druha, który rozumie go jak nikt inny, a Paweł znów ma przy sobie serdecznego przyjaciela” – napisała na Twitterze wdowa po prezydencie Gdańska.

twitter

Małgorzata Kidawa-Błońska z kolei śmierć Limona nazwała „kolejną, wielką stratą dla polskiej kultury” . „Są ludzie, których zastąpić się nie da. Dotyczy to szczególnie wielkich pasjonatów, a takim był Profesor” – napisał prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

twitter

Zmarł Jerzy Limon. Kim był?

Jerzy Limon urodził się w maju 1950 roku w Malborku. Szkołę średnią ukończył w Sopocie, a następnie studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1993 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Wykładał na Uniwersytecie Gdańskim, prowadząc zajęcia zarówno po polsku, jak i angielsku. Prof. Jerzy Limon był cenionym anglistą, literaturoznawcą i teatrologiem., który publikował książki, artykuły oraz recenzje.

Czytaj też:

Tragedia w Dziwnowie efektem tragicznej pomyłki? To opinia nurka, który wyławiał ciała