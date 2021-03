Wyjaśnijmy, że cała sprawa zaczęła się od nagrywania audiobooka. „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana” Artura Domosławskiego miało stać się rzeczonym audiobookiem, jednak podczas prac nad jego nagrywaniem, lektor nagle odmówił przeczytania jednego fragmentu.

Lektor uznał bowiem, że na stronie 655 znajduje się fragment, którego nie może przeczytać, gdyż jest on obraźliwy względem papieża Jana Pawła II. Oto sporny fragment:

„Papież piętnuje świeckie prawa – między innymi prawo kobiet do decydowania o urodzeniu dziecka lub usunięciu ciąży. Jednym ze skutków tych nauk i uległości znacznej części establishmentu wobec Kościoła jest wprowadzenie ustawy antyaborcyjnej. W 1995 roku w Skoczowie Jan Paweł II posuwa się do wygłoszenia niedorzecznej tezy, że w Polsce powraca dyskryminacja katolików i że są oni spychani na margines życia społecznego”.

Marzena Paczuska: Jan Paweł II posuwa się? Puknijcie się w czoło

Autor książki wskazał, że lektor nie mógł zgodzić się, by nazywać tezę wygłoszoną przez papieża niedorzeczną. Lektorowi podziękowano za współpracę, a do nagrania audiobooka zaproszono inną osobę. Na tym jednak spór się nie zakończył. Do sprawy odniosła się na Twitterze dziennikarka związana z TVP Marzena Paczuska.

„Też nie przeczytałabym tego zdania. Jest obraźliwe wobec JPII. Profesjonalizm lektora nie oznacza bezmyślnego czytania. Lektor swoim głosem nie może uwiarygadniać kłamstw o JPII. „Posuwa się”? Puknijcie się w czoło” – napisała.

