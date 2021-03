Jakub Żulczyk o wywiadzie royalsów: Nie zaczadzajmy się kretynizmami. Myślmy!

Słynny wywiad Oprah Winfrey z royalsami obejrzało niemal półtora miliona Polaków. Wypowiadali się o nim celebryci, specjaliści od etykiety dworskiej, psycholodzy. Ta sytuacja zniesmaczyła, a wręcz oburzyła Jakuba Żulczyka.

„Zadziwia mnie ekscytowanie się bandą zdegenerowanych arystokratów, pełniących funkcję żywego, telenowelowego muzeum, podtrzymującego głupie nacjonalistyczne mity o kolonialnym imperium, którego dawno nie ma” –napisał artysta na swoim profilu na Facebooku.

Jakub Żulczyk: Nie zaczadzajmy się kretynizmami!

Bezkompromisowy autor „Ślepnąc od świateł” stwierdził, że przeżywanie dramatów z życia królewskiej familii to co najmniej strata czasu. „Nie zaczadzajmy się kretynizmami. Myślmy” – zaapelował pisarz na portalu społecznościowym. „Zamiast tracić życie na wyreżyserowaną rozmowę państwa paniczy z Oprah, polecam serial dokumentalny Adama Curtisa, w całości na YouTube” – skwitował artysta.

Wygląda na to, że Żulczyk nie zamierza się ani pochylać nad losem byłej księżnej, ani nie należy do grupy, którą oburzył wywiad Meghan Markle. Po prostu się tym nie przejmuje i do tego samego zachęca innych.

