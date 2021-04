Wymyślił Nikodema Dyzmę. Zdobył dzięki niemu i sławę, i pogardę

W przedwojennej prasie literackiej rzadko pisano o książkach Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, a jeśli już – to z widocznym brakiem entuzjazmu. Nic więc dziwnego, że dopiero teraz ukazała się rzetelna biografia pisarza: „Parweniusz z rodowodem” Jarosława Górskiego.

Wydaje się, że moment, w którym się ta biografia ukazuje, nie jest przypadkowy.

Dołęga-Mostowicz niby jest pisarzem zapomnianym, bo czasopisma zajmujące się kulturą nie publikują tekstów o nim, historia literatury też traktuje go marginalnie, jako pisarza który nie przyczynił się do rozwoju literatury, a tylko do jej popularności.

W PRL-u wprawdzie powstały trzy film według jego powieści i niezwykle popularny serial, ale książki ukazywały się bardzo rzadko. A jednak w pamięci zbiorowej autor „Kariery Nikodema Dyzmy” przetrwał i to w dobrej kondycji.