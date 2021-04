Autor hitów, gwiazda estrady i symbol polskiej muzyki. Sylwetka Krzysztofa Krawczyka

Krzysztof Krawczyk urodził się w 1946 roku Katowicach, ale po roku razem z rodziną przeniósł się do Białegostoku. Krawczykowie mieszkali później jeszcze w Poznaniu i Łodzi. Swoją karierę muzyczną autor późniejszych hitów takich jak „Parostatek” czy „Chciałem być” rozpoczynał w Trubadurach.

Początki kariery Krzysztofa Krawczyka

Na solowe występy zdecydował się w 1973 roku, występując od tego czasu m.in. w Australii, Belgii, Bułgarii, Związku Radzieckim czy na Jamajce. Pięć lat później nagrał „Jak minął dzień”, „Byle było tak” czy „Pamiętam ciebie z tamtych lat”, dzięki którym zyskiwał coraz większą sławę. W rym samym roku wygrał Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

Pod koniec lat 70. Krawczyk wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, a wpływ na jego decyzję miała cenzura panująca w polskich mediach. Po powrocie do kraju rozpoczął współpracę z Bohdanem Smoleniem. W latach 80. nagrał również takie hity jak „Za tobą pójdę jak na bal”, czy „Ostatni raz zatańczysz ze mną”.

W 1990 roku ponownie przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, a do Polski wrócił po pięciu latach. Od tego czasu regularnie koncertował oraz nagrywał nowe piosenki. Obdarzony barytonem Krawczyk śpiewał także utwory religijne, w tym kolędy.

Krzysztof Krawczyk – wiara

Po śmierci ojca Krawczyk przeżył załamanie wiary, którą odzyskał po poznaniu swojej żony, Ewy. Od tego momentu piosenkarz nie tylko wykonywał piosenki religijne, ale również często podkreślał znaczenie wiary w swoim życiu. W 2000 roku wystąpił w Watykanie, gdzie zaśpiewał przed papieżem Janem Pawłem II.

Krzysztof Krawczyk – życie prywatne

Krzysztof Krawczyk był trzykrotnie żonaty. Pierwszą żoną muzyka była Grażyna Adamus. Następnie poślubił Halinę Żytkowiak, ze związku z którą miał syna Krzysztofa. Na początku lat 80. poznał Ewę Trelko, która była jego żoną aż do śmierci artysty. Małżeństwo adoptowało trzy córki.

Przypominamy największe hity Krzysztofa Krawczyka, który zmarł w poniedziałek 5 kwietnia.

Byle było tak

17 582 406 wyświetleń



Ostatni raz zatańczysz ze mną

12 935 920 wyświetleń



Bo jesteś ty

12 038 852 wyświetlenia



Rysunek na szkle

11 274 456 wyświetleń



To co dał nam świat

10 940 283 wyświetlenia



Mój przyjacielu

10 359 828 wyświetleń



Chciałem być

9 955 305 wyświetleń



Dziewczyny, które mam na myśli (Recydywiści)

7 981 967 wyświetleń



My Cyganie

7 927 804 wyświetlenia



Parostatek

5 156 389 wyświetleńCzytaj też:

