Najlepsze prawdziwe historie są te wymyślone. Świat według Patryka Vegi (i innych)

Kojarzycie człowieka, który nazywa się Nik Cohn? Obstawiam, że nie, więc już tłumaczę.

Nik Cohn to facet, który wielu z was stworzył dzieciństwo. Pod warunkiem oczywiście, że słuchaliście Bee Gees i jako nastolatki byliście fanami filmu „Gorączka sobotniej nocy”. Dlaczego właśnie on? Bo Nik Cohn był autorem reportażu opublikowanego w „New York Magazine”, który do tego stopnia poruszył producentów filmowych, że uznali oni, iż wyłożą kasę na film o dyskotekowej subkulturze w Nowym Jorku.