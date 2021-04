Na sukces pracował 13 lat. Stworzył „Johna Wicka”, a teraz największy kinowy fenomen epoki COVID-19

Nawet jeśli nie znacie jego nazwiska, to na pewno znacie jego filmy. Derek Kolstad to żywy przykład na to, że warto być wiernym sobie, nawet jeśli nikt poza tobą w ciebie nie wierzy. Udowodnił to wpierw w serii „John Wick”, a teraz w filmie „Nobody”.

Derek Kolstad w branży filmowej pojawił się w zasadzie znikąd. Miał 38 lat, kiedy w 2012 roku sprzedał firmie producenckiej Voltage Pictures pierwszy scenariusz filmu „Acolyte”. 38 lat. Dobicie się do drzwi producentów zajęło mu – uwaga – trzynaście lat. Tak długo pisał do szuflady, odbijał się od zamkniętych drzwi i zabiegał o uwagę. Czy Kolstad chwycił Pana Boga za nogi, sprzedając pierwszy tekst? Nie. Filmu do dziś nie zrealizowano. Ale producenci po przeczytaniu scenariusza poprosili Dereka, żeby wykonał dla nich drobną fuchę.