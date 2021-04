Pogorszył się stan zdrowia Grzegorza Markowskiego. Szczery wpis lidera Perfectu

W 2019 roku Perfect zapowiedział zakończenie działalności, którą miała zwieńczyć pożegnalna trasa koncertowa. Początek tournee zaplanowano na połowę lutego 2020 roku, ale artyści musieli skorygować swoje plany z powodu pandemii koronawirusa. Występy najpierw zostały przeniesione na jesień tego samego roku, a następnie na czerwiec i lipiec 2021.

Grzegorz Markowski zawiesza karierę. Powodem zły stan zdrowia

Już teraz wiadomo, że na scenie nie pojawi się Grzegorz Markowski. Lider Perfectu poinformował o tym za pośrednictwem facebookowego profilu jego córki, Patrycji. „Wiem, że bez Was nic by nie było. To jest coś, w co bardzo głęboko wierzę. Dlatego nigdy nie szedłem na kompromisy. I jestem już zbyt stary, by to zmienić" – napisał zwracając się do fanów.

Markowski podkreślił, że jego zespół nie tylko przesuwał koncerty z powodu obowiązujących obostrzeń, ale również nie organizował prób. „A wierzcie bądź nie – to jest bardzo ważne. Bez tego nie da się wyjść i zaszaleć. A to z uwagi m.in. na mój stan zdrowia, który się ostatnio pogorszył” – przyznał niespełna 68-letni muzyk.

Piosenkarz przeprosił fanów stwierdzając, że „nie może udawać, że nic się nie zmieniło i że jest w stanie zagrać z zespołem tak, jak grał przez lata” . „Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja. Kłaniam się Wam nisko. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, że zrobię to ze sceny” – podsumował.

