Markowski o pogarszającym się stanie zdrowia. Perfect zaskoczony oświadczeniem lidera

W 2019 roku Perfect zapowiedział zakończenie działalności, którą miała zwieńczyć pożegnalna trasa koncertowa. Plany muzyków pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Ostatecznie koncerty zostały przeniesione na czerwiec i lipiec 2021 roku. Na scenie nie zobaczymy jednak Grzegorza Markowskiego. Lider Perfectu poinformował o tym za pośrednictwem facebookowego profilu jego córki, Patrycji. Muzyk przyznał, że jego stan zdrowia ostatnio się pogorszył. Piosenkarz nie zdradził szczegółów, przeprosił natomiast fanów stwierdzając, że „nie może udawać, że nic się nie zmieniło i że jest w stanie zagrać z zespołem tak, jak grał przez lata”.

Co z koncertami Perfectu?

Tymczasem zespół Perfect poinformował na swojej stronie, że „jest zaskoczony oświadczeniem lidera, ponieważ nic w ostatnim czasie nie wskazywało na tak nagłe pogorszenie się stanu zdrowia wokalisty”.

„Perfect zawsze stawał na wysokości zadania, zarówno na scenie jak i poza nią, i takim chciałby w Waszej pamięci pozostać. Dlatego w obliczu oświadczenia Grzegorza Markowskiego, gramy dalej dla Grzegorza” – napisano. W dalszej części oświadczenia grupa zobowiązała się do zagrania ostatnich pożegnalnych koncertów w anonsowanych terminach w nieco innej formule.

„Bądźcie z nami do końca, Perfect zawsze był z wami, w komunie, stanie wojennym, w wolnej Polsce, aż do dziś, także w tym trudnym czasie, gdy pandemia dotknęła tak wielu z nas. Apelujemy do was, niech koncerty gramy dalej dla Grzegorza, będą naszym wspólnym wyrazem solidarności z ofiarami pandemii” – zaznaczyli członkowie zespołu.

Muzycy zapewnili, że „jeśli zdrowie Grzegorza Markowskiego pozwoli mu na powrót na scenę i dokończenie trasy koncertowej, to droga na scenę Perfectu stoi dla niego zawsze otworem”.

