Google upamiętniło rocznicę urodzin polskiej artystki. Żeby studiować, podała się za mężczyznę

Poświęcone Zofii Stryjeńskiej Doodle nawiązuje do stylu jej prac. Jak podkreśla Google, Stryjeńska była znawczynią strojów ludowych i mitologii słowiańskiej. Autorką grafiki jest Dixie Leota.

„ Nowoczesne ujęcie tradycyjnej formy sztuki stało się jej znakiem rozpoznawczym ” – czytamy w opublikowanym okolicznościowym wpisie oświadczeniu. „ Odważna twórczość Stryjeńskiej poprzez liczne typy prac odzwierciedlała jej osobowość jako bezkompromisową bohaterkę kreatywności i artystycznej ekspresji ” – dodano.

Trzy lata temu Google w ten sam sposób uczciło inną polską artystkę art deco Tamarę Łempicką.

Kim była Zofia Stryjeńska?

Zofia Stryjeńska urodziła się 13 maja 1891 roku w Krakowie. Od dziecka dużo malowała. Zaczynała od karykatur klientów przychodzących do sklepu z rękawiczkami jej ojca. Później współpracowała z pismami ilustrowanymi „Rola” i „Głosu Ludu”.

W 1911 roku postanowiła rozpocząć studia w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych. Problemem było jednak to, ze była to szkoła tradycyjnie męska. Stryjeńska obcięła włosy i poszła na uniwersytet w przebraniu mężczyzny, podając się za Tadeusza Grzymałę Lubańskiego. Jednak po roku jej tożsamość została rozpoznana przez kolegów, przez co wróciła do Krakowa. Tam intensywnie zajęła się twórczością malarska i literacką.

Prace Zofii Stryjeńskiej

Do jej najbardziej znanych prac należą: Pastorałka, cykl Bożków słowiańskich i Pascha, ilustracje do Monachomachii Krasickiego, Pory roku, Kolędy, Cztery sakramenty oraz Tańce polskie.

Stryjeńska wykonała też dekorację polskiego pawilonu na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925, która składała się z cyklu Dwunastu miesięcy. Dzieło to przyniosło artystce sławę europejską i 5 nagród Wystawy światowej.

W 1930 została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stryjeńska zmarła w Genewie w 1976 roku i została pochowana na tamtejszym cmentarzu w Chene-Bourg.

Czym jest Google Doodle?

Ilustracja nawiązująca do rocznicy urodzin Ireny Sendlerowej to tzw. Google Doodle. Sami twórcy najpopularniejszej wyszukiwarki świata piszą na swojej stronie: „Doodle to specjalne wersje logo Google tworzone w celu uczczenia świąt, rocznic oraz pamięci sławnych artystów, odkrywców i uczonych, którzy zapisali się na kartach historii”.

