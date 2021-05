HEY zagra na Jarocin Festiwal 2021. Grupa wraca na scenę po 3,5-letniej przerwie. To będzie jedyny koncert HEY w tym roku. Zespół ostatni raz zagrał w 2017 r. podczas trasy FAYRANT TOUR. Wówczas HEY obchodził 25-lecie swojej działalności. Łącznie grupa wydała 18 płyt.

HEY wraca na scenę po 3,5-letniej przerwie. Jedyny koncert w tym roku

Zespół wystąpi w drugi dzień festiwalu, który odbędzie się w dniach 16-18 lipca. „Nie wiemy, co się działo na świecie przez ostatni czas – nie mówcie nam o tym, nie jesteśmy ciekawi. Chcemy, żeby przez kilkadziesiąt minut było jak dawniej – razem!” – skomentowała wokalista Katarzyna Nosowska.

Na festiwalu w Jarocinie zagrają również: Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Nocny Kochanek, Edyta Bartosiewicz, Muchy, projekt „Hyperhemon. Darek Malejonek gra Houk”, Brudne Dzieci Sida, Luxtorpeda, Wczasy, Sorry Boys, Paula i Karol, Strachy Na Lachy, Decapitated, The Analogs, Masturbator, JAD, Róża, Terrific Sunday, Moriah Woods, Swiernalis oraz Izzy and the Black Trees, Pull The Wire i Dziwna Wiosna.

Jarocin Festiwal 2021. Kto zagra?

Podczas Jarocin Festiwal 2021 swoje 40-lecie będzie obchodził zespół Dezerter i grupa TSA. Z okazji 30-lecia wydania albumu „Legenda” zagra również Armia. Z kolei Happysad będzie obchodziło 20-lecie grupy. Bilety jednodniowe kosztują 119 zł. 3-dniowe karnety można kupić za 169 zł. Bilety dostępne są w serwisach Eventim.pl, eBilet, Biletomat oraz Ticketmaster. Dzieci do 9. lat wchodzą bezpłatnie, pod warunkiem potwierdzenia tożsamości dokumentem.

