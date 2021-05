Muzyka, która zawładnęła polskimi nastolatkami. Na czym polega fenomen k-popu?

K-pop to muzyka popularna z Korei Południowej. W ostatnich latach południowokoreańskie zespoły odniosły globalny sukces, jaki do tej pory zarezerwowany był dla wykonawców anglojęzycznych. Chociaż Rammstein odnosi sukcesy od lat, a hiszpańscy artyści cieszą się ogromną popularnością, to żaden kraj nie zbudował tak silnej własnej branży muzycznej, jak Korea Południowa.

W Polsce do zbiorowej świadomości zjawisko k-popu przebiło się w 2020, gdy Jungkook, piosenkarz zespołu BTS został wybrany „najseksowniejszym, międzynarodowym mężczyzną roku” przez People. Pierwsze miejsce dla Koreańczyka było wtedy komentowane m.in. przez prawicowych komentatorów, którzy w wyróżnieniu widzieli postępującą feminizację męskości. Jungkook o delikatnych rysach wygrał m.in. z Jasonem Mamoa (grał Khala Drogo z „Gry o Tron” i Aquamana w „Aqumanie”) czy z Chrisem Hemsworthem (który wcielił się w boga piorunów Thora w filmach Marvela).

instagram

Poza tym jednym przypadkiem K-pop funkcjonuje w Polsce równolegle z mainstreamową rzeczywistością. Jednym z niewielu miejsc, w którym można zobaczyć, jak popularny jest u nas ten gatunek, jest Twitter.

Twitter w Polsce jest dość mało popularnym medium społecznościowym. Podczas gdy z Facebooka korzysta 89 proc. internautów, to z Twittera zaledwie 37 proc. Za małą popularnością stać może sama natura portalu. W odróżnieniu od Facebooka nie polega on na budowaniu swojego wizerunku i biernym konsumowaniu treści innych, a wchodzeniu w dyskusje z liderami opinii.

Dlatego na polskim Twitterze królują głównie dziennikarze, politycy, komentatorzy itp. Poruszane tematy są na ogół poważne i mobilizują do dyskusji. Najpopularniejsze trendy dotyczą zaś najczęściej aktualnych wydarzeń politycznych, jak wystąpienia polityków, społecznych, jak protesty i sportowych, jak mecze piłkarskie. Oprócz tego zupełnie nie zważając na zasady rządzące Twitterem, pomiędzy #Kaczyńskim, #Hołownią i #DniemŻołnierzyWyklętych, pojawia się wspomniany #ButterVideoTeaser.