Nowi artyści na Open’er Park w Gdyni. Trzy koncerty Dawida Podsiadło

Oper’er Park powered by Orange wystartuje 15 lipca. Organizatorzy poinformowali, że w cyklu koncertów, które odbędą się w Parku Kolibki w Gdyni zagrają nowi artyści. Aż trzy koncerty zagra Dawid Podsiadło. Zdobywca 12 Fryderyków zagra 23, 24 i 25 lipca. Darię Zawiałow na scenie zobaczymy 22 lipca.

Schafter wystąpi 29 lipca, podobnie jak sceniczna supergrupa OIO, w skład której wchodzą Otsochodzi, Young Igi i Oki. Artur Rojekt zagra 30 lipca. Ostatniego dnia lipca na scenie pojawi się Organek. Pierwszego dnia sierpnia widzowie będą mogli usłyszeć grupę Molesta Ewenement. To kolejni artyści, którzy zagrają na Open’er Park w Gdyni.

Oper’er Park powered by Orange w Gdyni. Na scenie m.in. Monika Brodka i Quebonafide

Cykl wakacyjnych koncertów zainauguruje występ Moniki Brodki. 16 lipca na scenie powróci The Dumplings. Justyna Święs i Kuba Karaś zagrają jedyny koncert w tym roku. Dwa razy na Open’er Park powered by Orange zagra Quebonafide. Widzowie będą mogli go zobaczyć 17 i 18 lipca.

Sprzedaż biletów trwa od środy 26 maja. Można je nabyć od 79 do 149 zł. Łącznie w ramach Open’er Park mają odbyć się 24 koncerty. Wszystkie z nich odbędą się w czwartki, piątki, soboty i niedziele. Impreza potrwa do 22 sierpnia. Artyści wystąpią dla ograniczonej liczby fanów.

Wracają koncerty

Zgodnie z ostatnim rządowym rozporządzeniem koncerty wracają do 4 czerwca. Obowiązują jednak pewne zasady. Widzowie i słuchacze będą mogli zająć co drugie miejsce na widowni, ale nie więcej niż 50 proc. miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni limit będzie wynosił 250 osób, przy zachowaniu 1,5 m odległości. Widowie i słuchacze będą musieli mieć maseczki i nie będą mogli spożywać napojów lub posiłków. Do limitów nie będą wliczani zaszczepieni.

