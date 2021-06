Syn Krawczyka nie został zaproszony na koncert w Opolu? TVP wydało oświadczenie

W minioną niedzielę Telewizja Polska transmitowała koncert „Jak przeżyć wszystko jeszcze raz – The Best of Krzysztof Krawczyk”. Po koncercie pojawiły się pytania, dlaczego w wydarzeniu nie uczestniczył syn artysty, który także śpiewa. Centrum Informacji TVP wydało w tej sprawie komunikat, w którym zapewniono, że Telewizja Polska kilkakrotnie próbowała bezpośrednio skontaktować się z Krzysztofem Igorem Krawczykiem, aby zaprosić go do Opola na koncert.

„Niestety, bez winy TVP, próby te okazały się bezskuteczne. W związku z tym, TVP przekazała takie zaproszenie za pośrednictwem Pana Krzysztofa Cwynara – prezesa Stowarzyszenia Studio Integracji, które pomaga Panu Krzysztofowi Igorowi Krawczykowi” – czytamy dalej. TVP zaznacza, że nie wie, czy Krzysztof Cwynar ostatecznie zaproszenie przekazał.

„TVP ubolewa nad konfliktem w rodzinie Państwa Krawczyków”

W dalszej części oświadczenia Centrum Informacji TVP podało, że kilka miesięcy temu zaproponowano Krzysztofowi Igorowi Krawczykowi udział w filmie dokumentalnym „Krzysztof Krawczyk – całe moje życie”, jednak mężczyzna nie skorzystał z tego zaproszenia.

„Telewizja Polska ubolewa nad konfliktem w rodzinie Państwa Krawczyków. Nie ingeruje jednak w sprawy rodzinne i w tej sprawie, w przeciwieństwie do innych stacji telewizyjnych, nie opowiada się po żadnej ze stron rodzinnego konfliktu. Obecne zaczepki w sprawie koncertu w Opolu odbieramy, jako motywowane niskimi pobudkami próby zakłócenia atmosfery społecznej wspólnotowej empatii po odejściu wybitnego artysty” – podaje Centrum Informacyjne TVP.

Na zakończenie komunikatu TVP poinformowało, że w charakterze gości honorowych do Opola zostali zaproszeni także członkowie zespołu Trubadurzy. „Początkowo takie zaproszenie przyjęli. Z zaproszenia zrezygnowali w czwartek, 27 maja” – czytamy.

