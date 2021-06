Wojciech Karolak nie żyje. Słynny muzyk jazzowy miał 82 lata

Hirek Wrona przekazał smutne wieści o śmierci Wojciecha Karolaka. „Usnął snem wiecznym. W spokoju i ciszy” - napisał dziennikarz muzyczny. Muzyk jazzowy, kompozytor, pianista i saksofonista miał 82 lata.

Wojciech Karolak - kim był?

Wojciech Karolak nazywany był najwybitniejszym organistą w historii polskiego jazzu. Przez lata był związany z zespołem Jazz Believers oraz The Wreckers, w którym grał także Andrzej Trzaskowski, ojciec Rafała Trzaskowskiego. W 1961 roku postanowił przerzucić się na pianino. Rok później wraz z Romanem Dylągiem i Andrzejem Dąbrowskim założył zespół The Karolak Trio, z którym nagrał swoją pierwszą autorską płytę. W latach 80. występował w grupie Time Killers, a także współpracował m.in. z Grzegorzem Ciechowskim przy albumie "Tak! Tak!"

Wojciech Karolak jest autorem wielu piosenek dla Marii Czubaszek, która prywatnie była jego żoną. Napisał m.in. słowa do utworów takich jak „Ballada o spełnionych dniach”, „Wyszłam za mąż, zaraz wracam”, „Miłość jest jak niedziela”, „Krótki metraż”, „Była sobie para” i „Każdy as bierze raz”. Na swoim koncie ma także wiele utworów skomponowanych specjalnie do filmów oraz spektakli teatralnych.