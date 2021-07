Raper Mata pierwszym Polakiem na liście Billboardu. „Kiss cam (podryw roku)” bije rekordy popularności

„Kiss cam (podryw roku)” promuje drugi album Maty - „Młody Matczak”. W teledysku pojawił się aktor Michał Milowicz, który jako instruktor tańca uczy rapera, jak się ruszać na parkiecie, a także Dj-ka Young Leosia. Mata w tekście nawiązał m.in. do hitu Quebonafide i Klaudii Szarańskiej „Candy”. „Wybaczysz moje wady i moje błędy/Zrozumiesz moje dziaby i krzywe zęby” - rapował przytaczając lekko zmienione słowa Quebo.

W ciągu zaledwie dwóch tygodni klip wyświetlono w serwisie Youtube ponad 18 mln razy. Matczak ustanowił także rekord na Spotify - jego piosenkę w w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery odsłuchano ponad 700 tysięcy razy. Raper jest też pierwszym artystą z Polski, który trafił na listę Billboard Global Excl. U.S. „Kiss cam (podryw roku)” zadebiutował na 198. miejscu. Jest to pierwszy utwór w języku polskim, który trafił do zestawienia. Billboard dodał, że w momencie debiutu utwór poza USA odtworzono ponad 10 mln razy. Co ciekawe, ze wszystkich 200 piosenek w zestawieniu piosenka Maty jest jedną z z18, które czerpią większość odtworzeń nie z platform audio, a serwisów wideo.

Mata - koncert, kiedy, gdzie, bilety

21 maja podczas swojego występu raper zagrał kawałek Schodki 16 razy z rzędu. Tym samym pobił dotychczasowy rekord Travisa Scotta, który podczas jednego występu zagrał utwór Goosebumps aż 14 razy. Ponadto, Mata uzyskał status złotej płyty w zaledwie 6 godzin, co oznacza, że w każdej godzinie krążek kupiło co najmniej 2,5 tysiąca osób. Taki wyczyn nie udał się do tej pory żadnemu innemu polskiemu artyście.

Organizatorzy koncertu rapera na warszawskim Bemowie poinformowali z kolei, że na trzy miesiące przed wydarzeniem osiągnięto rekordową sprzedaż biletów. Mata zagra dla stołecznej publiczności 2 października. Będzie to jedyny koncert, na którym zagra cały materiał z albumu „Młody Matczak”, którego premierę zapowiedziano na 21 września.